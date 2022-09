Municipio XV, apre “Abbracciaperte”, sportello sociale Cri in centri anziani

“Prende il via domani, 20 settembre alle 9.30 al Centro anziani di via Prossedi 3, ‘Abbracciaperte’ lo sportello sociale aperto a tutti i cittadini di Roma Nord per richiedere assistenza, ascolto o anche solo per ricevere informazioni sui servizi sociali del territorio”. Così in una nota l’assessora alle Politiche Sociali del Municipio XV, Agnese Rollo. “Un’iniziativa proposta e coordinata dal Comitato Municipio 15 della Croce rossa italiana che il Municipio XV ha accolto tramite direttiva approvata in Giunta municipale. Un servizio svolto all’interno dei Centri anziani del Municipio XV, che offre a chi ne ha bisogno un’ulteriore opportunità di assistenza e supporto. Con i suoi volontari, ogni martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12, la Croce rossa italiana, in coordinamento con i Servizi sociali territoriali, risponderà con il punto di ascolto ai cittadini. Scegliere di inserire uno sportello sociale all’interno dei nostri Centri anziani conferma la nostra volontà di proseguire a lavorare a sostegno dei più fragili senza però dimenticare i principi della condivisione e della partecipazione attiva dei servizi di volontariato presenti sul nostro territorio e perché no anche degli stessi ospiti dei centri anziani”, conclude.

