Municipio Roma X: introdotto il Protocollo per prevenire e contrastare la violenza di genere 

Il prossimo 6 ottobre, alle ore 11:30, presso l’Aula Consiliare Di Somma in Piazza della Stazione Vecchia 26, verrà sottoscritto il Protocollo contro la Violenza di Genere dalle Organizzazioni che hanno partecipato al Tavolo Permanente “Violenza di genere, Pari Opportunità e LGBTQ+” nell’ambito del percorso del Piano Sociale Municipale, attivato dal Municipio X a partire da .

Questo Protocollo porterà in allegato la declaratoria degli impegni specifici che ogni Organizzazione firmataria si assume per contrastare la violenza di genere, ciascuna nel proprio settore di competenza. Inoltre, tale documento rappresenterà una guida per le azioni future volte a prevenire tempestivamente ed affrontare la violenza di genere, garantendo la tutela delle donne vittime e dei minori, spesso coinvolti in situazioni di violenza.

L’obiettivo del Protocollo va oltre l’impegno delle organizzazioni: vuole essere un messaggio importante per tutte le donne vittime di violenza, indicando che non sono sole poiché Istituzioni, Organizzazioni e l’intera Comunità sono al loro fianco, pronti a offrire sostegno e protezione. Ulteriori organizzazioni interessate potranno aderire al Protocollo in un secondo momento, specificando, ove possibile, il contributo che intendono offrire nella lotta alla violenza di genere.

Sempre in tale ambito, il Municipio Roma X sta lavorando per introdurre un Centro Antiviolenza, già programmato e finanziato da Roma Capitale, oltre a una Casa Rifugio, di cui sia il Consiglio Municipale che l’Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità del Municipio X hanno fatto richiesta al Dipartimento Pari Opportunità.”