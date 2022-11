Municipi di Roma, aumento illuminazione notturna per la sicurezza delle donne: firmata lettera d’intenti

Potenziare l’illuminazione pubblica nei territori dei Municipi di Roma per consentire a tutte le donne e le ragazze, ma anche a tutti i cittadini, per poter girare liberamente.

Questo l’obiettivo della lettera d’intenti firmata questa mattina nella sede del Municipio Roma I Centro, in occasione del 25 novembre Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, dall’assessora capitolina ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini, dalla presidente del Municipio Roma I Centro, Lorenza Bonaccorsi, dalla Presidente del Municipio Roma II, Francesca Del Bello, da Ludovica Tranquilli, assessora alle Politiche Giovanili del Municipio Roma IX e dalla presidente del XIII Municipio, Sabrina Giuseppetti.

I Municipi coinvolti e il Comune di Roma lavoreranno, dunque, per promuovere azioni concrete che siano mirate all’aumento di sicurezza sul territorio. E il primo fattore di sicurezza individuato è stato quello dell’illuminazione pubblica finalizzata a far percorrere le strade quando viene buio in sicurezza. Le strade interessate dal potenziamento dell’illuminazione saranno individuate successivamente.

“Un adeguato livello di illuminazione si garantisce con la tempestiva sostituzione delle lampade non funzionanti, con la verifica dei livelli di illuminamento e con l’eventuale aumento di potenza dei corpi illuminanti. È un’azione concreta che riteniamo molto importante e siamo contente che un’iniziativa partita dal nostro territorio abbia coinvolto altri Municipi e abbia trovato l’importante collaborazione dell’assessora capitolina ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini” spiega Bonaccorsi.

La lettera d’intenti chiede alle parti di impegnarsi, attraverso il gestore del servizio di pubblica illuminazione, a effettuare una ricognizione nel territorio del I Municipio al fine di individuare le aree potenzialmente pericolose e ad intervenire prontamente, ognuno per le proprie competenze.

“Ho accolto con grande entusiasmo l’iniziativa della presidente Bonaccorsi– commenta l’assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini – le nostre strade in alcuni punti necessitano di una maggiore illuminazione e per questo ho preso l’impegno di verificare e rendere operative le soluzioni più adeguate. Il tema della violenza di genere va affrontato su più piani e sicuramente tra le politiche di contrasto non può mancare la sicurezza. Iniziamo dal 25 novembre cogliendo l’occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per rendere un servizio alla comunità continuativo e duraturo. Un’iniziativa- conclude Segnalini- che vogliamo estendere a tutti i Municipi di Roma, per rendere la nostra città sicura e vivibile per tutte e tutti”.

