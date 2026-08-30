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MotoGp, oggi si corre ad Aragon: orario, griglia di partenza e dove vedere il Gran Premio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 30 agosto, si corre il Gp di Aragon. In pole position c’è Marco Bezzecchi e si riparte dal grande successo di Marc Marquez nella gara sprint di ieri. In classifica piloti Martin resta al comando del Motomondiale con 29 punti di vantaggio proprio su Bezzecchi e 33 su Marc Marquez. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gran Premio di Aragona in tv e streaming. 

 

Ecco la griglia di partenza del Gp di Aragon di oggi, domenica 30 agosto: 

1. Marco Bezzecchi (Aprilia)
 

2. Marc Marquez (Ducati) 

3. Alex Marquez (Ducati) 

4. Raul Fernandez (Aprilia) 

5. Jorge Martin (Aprilia) 

6. Pedro Acosta (KTM) 

7. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 

8. Francesco Bagnaia (Ducati) 

9. Johann Zarco (Honda) 

10. Diogo Moreira (Honda) 

11. Fermin Aldeguer (Ducati) 

12. Franco Morbidelli (Ducati) 

13. Jack Miller (Yamaha) 

14. Brad Binder (KTM) 

15. Joan Mir (Honda) 

16. Enea Bastianini (KTM) 

17. Fabio Quartararo (Yamaha) 

18. Luca Marini (Honda) 

19. Alex Rins (Yamaha) 

20. Pol Espargarò (KTM) 

21. Toprak Razgatglioglu (Yamaha) 

22. Lorenzo Savadori (Aprilia) 

 

Il Gran Premio di Aragon sarà visibile in diretta alle 14 su Sky (canali Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp) e in chiaro su Tv8 (in differita, alle 16:50). La gara sarà visibile poi in streaming su Sky Go, Now e Tv8.it (sempre in differita). 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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