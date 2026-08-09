MotoGp, oggi si corre a Silverstone: orario, griglia di partenza e dove vedere la gara in chiaro
(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista per il Gran Premio di Silverstone di oggi, domenica 9 agosto. Sul circuito britannico si ripartirà dal dominio dello spagnolo Jorge Martin, vincitore della gara sprint di ieri e pronto a scattare dalla pole position. Il pilota dell’Aprilia è anche il leader del Mondiale piloti con i suoi 220 punti e un vantaggio di 17 punti sul primo inseguitore Ai Ogura. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere la gara di oggi.
Ecco la griglia di partenza del Gp di Silverstone di oggi, domenica 9 agosto:
1 Jorge Martin
2 Raul Fernandez
3 Ai Ogura
4 Fabio Di Giannantonio
5 Marco Bezzecchi
6 Marc Marquez
7 Alex Marquez
8 Franco Morbidelli
9 Pedro Acosta
10 Iker Lecuona
11 Jack Miller
12 Joan Mir
13 Fabio Quartararo
14 Diogo Moreira
15 Luca Marini
16 Francesco Bagnaia
17 Alex Rins
18 Brad Binder
19 Enea Bastianini
20 Cal Crutchlow
21 Pol Espargaro
22 Toprak Razgatlioglu
23 Augusto Fernandez
Il Gp di Gran Bretagna, in programma oggi alle 14 sul circuito inglese di Silverstone, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGp e in streaming su Sky Go e Now. La gara sarà visibile anche in chiaro su Tv8 (ma in differita, alle 17).
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