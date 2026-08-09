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MotoGp, oggi si corre a Silverstone: orario, griglia di partenza e dove vedere la gara in chiaro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista per il Gran Premio di Silverstone di oggi, domenica 9 agosto. Sul circuito britannico si ripartirà dal dominio dello spagnolo Jorge Martin, vincitore della gara sprint di ieri e pronto a scattare dalla pole position. Il pilota dell’Aprilia è anche il leader del Mondiale piloti con i suoi 220 punti e un vantaggio di 17 punti sul primo inseguitore Ai Ogura. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere la gara di oggi.  

Ecco la griglia di partenza del Gp di Silverstone di oggi, domenica 9 agosto: 

1 Jorge Martin  

2 Raul Fernandez  

3 Ai Ogura  

4 Fabio Di Giannantonio  

5 Marco Bezzecchi 

6 Marc Marquez  

7 Alex Marquez  

8 Franco Morbidelli 

9 Pedro Acosta  

10 Iker Lecuona  

11 Jack Miller 

12 Joan Mir 

13 Fabio Quartararo  

14 Diogo Moreira 

15 Luca Marini  

16 Francesco Bagnaia  

17 Alex Rins  

18 Brad Binder 

19 Enea Bastianini  

20 Cal Crutchlow  

21 Pol Espargaro 

22 Toprak Razgatlioglu 

23 Augusto Fernandez  

Il Gp di Gran Bretagna, in programma oggi alle 14 sul circuito inglese di Silverstone, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGp e in streaming su Sky Go e Now. La gara sarà visibile anche in chiaro su Tv8 (ma in differita, alle 17).  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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