Giffoni, Gubitosi: “E’ la dei casa giovani, insieme a BeGreat per trasformare il talento in opportunità”

(Adnkronos) – “Non potevamo non essere qui tutti insieme oggi, perché BeGreat è un urlo di vittoria rivolto ai giovani. Giffoni, da 56 anni, è la casa dei giovani e per questo non poteva mancare in un progetto che mette al centro il loro talento e il loro futuro”. Lo ha detto Claudio Gubitosi, fondatore del Giffoni Film Festival, in occasione del roadshow ‘Growing Our Sports Talents – Every Champion Starts with a Dream’, promosso da BeGreat nell’ambito della 56esima edizione del festival. “Tutta Italia è stata coinvolta nel format BeGreat e Giffoni non poteva essere da meno – ha aggiunto -. Ospitiamo questo progetto perché vogliamo lanciare proprio dalla Multimedia Valley un messaggio chiaro: essere a disposizione dei nostri ragazzi, offrendo loro occasioni concrete di crescita e di confronto. È questo il ruolo che Giffoni svolge da oltre mezzo secolo ed è la ragione per cui abbiamo scelto di condividere questo percorso”. Per Gubitosi la collaborazione nasce dalla condivisione di una visione comune. “BeGreat è una fondazione giovane che fin dal primo giorno della sua costituzione ha scelto di lavorare per i giovani – ha spiegato -. Giffoni ha deciso di essere al suo fianco perché ne condivide i valori, le attività e la capacità di trasformare idee e progetti in opportunità reali. Quando realtà diverse condividono gli stessi principi, è naturale costruire un percorso insieme”.

“Oggi siamo qui con tanti ospiti che stanno vivendo il festival e i suoi spazi – ha proseguito il fondatore del Giffoni Film Festival -. In questi mesi BeGreat ha attraversato tante città e tante regioni italiane, ma oggi è la Campania a essere protagonista. Oggi trionfa il Festival di Giffoni e, soprattutto, trionfano i nostri giovani. Incontri, masterclass, workshop e attività tematiche servono a far comprendere quanto sia importante lavorare in sinergia con soggetti capaci di mettere a disposizione competenze, esperienze e opportunità. Troppi giovani talentuosi non riescono a emergere perché mancano gli strumenti, le occasioni e, spesso, anche le risorse economiche necessarie per valorizzare il proprio talento. È proprio qui che un progetto come BeGreat può fare la differenza”. Gubitosi ha poi richiamato il valore simbolico della presenza dell’ambassador Greta De Salvia: “Siamo felici di avere Greta con noi perché rappresenta perfettamente i valori e i principi di BeGreat. Ha incontrato i giovani nella sala dedicata allo sport, portando la sua esperienza e dimostrando che dietro ogni risultato ci sono sacrificio, impegno e determinazione”.

Infine, un messaggio rivolto ai partner che sostengono l’iniziativa. “Oggi celebriamo anche il momento istituzionale nel quale BeGreat dà spazio alle aziende e a tutti coloro che hanno scelto di investire sui giovani – ha concluso -. Giffoni è a bordo di questo progetto e lo sarà anche in futuro, perché condividiamo valori, principi ed emozioni. Crediamo che solo facendo rete si possano creare opportunità concrete per le nuove generazioni”.

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