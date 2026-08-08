MotoGp, Martin domina gara sprint a Silverstone: ordine di arrivo e come cambia classifica piloti

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Jorge Martin domina la gara sprint della MotoGp a Silverstone e – dopo la pole record agguantata in mattinata – si conferma il pilota da battere sul circuito britannico. Lo spagnolo chiude la gara corta di oggi, sabato 8 agosto, davanti ad Ai Ogura e porta il suo vantaggio in classifica sul giapponese a +17 punti (220 vs 203). Completa il podio Marco Bezzecchi, per la tripletta Aprilia. Quarto Alex Marquez, poi Di Giannantonio, Acosta, Mir, Morbidelli e Marc Marquez. Ecco l’ordine di arrivo della gara sprint e come cambia la classifica piloti.

Ecco l’ordine di arrivo della gara sprint di oggi:

1. Jorge Martin – Aprilia

2. Ai Ogura – Aprilia

3. Marco Bezzecchi – Aprilia

4. Alex Marquez – Ducati

5. Fabio Di Giannantonio – Ducati

6. Pedro Acosta – KTM

7. Joan Mir – Honda

8. Franco Morbidelli – Ducati

9. Marc Marquez – Ducati

10. Diogo Moreira – Honda

11. Brad Binder – KTM

12. Luca Marini – Honda

13. Jack Miller – Yamaha

14. Fabio Quartararo – Yamaha

15. Enea Bastianini – KTM

16. Alex Rins – Yamaha

17. Francesco Bagnaia – Ducati

18. Pol Espargaro – KTM

19. Augusto Fernandez – Yamaha

20. Toprak Razgatlioglu – Yamaha

RIT. Raul Fernandez – Aprilia

RIT. Cal Crutchlow – Honda

RIT. Iker Lecuona – Ducati

Ecco la classifica piloti aggiornata dopo la sprint di Silverstone:

1. Jorge Martin (Aprilia Racing) – 220

2. Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) – 203

3. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – 193

4. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) – 191

5. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 189

6. Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) – 159

7. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – 152

8. Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 143

9. Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 93

10. Luca Marini (Honda HRC Castrol) – 79

11. Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 76

12. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) – 76

13. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 64

14. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 55

15. Diogo Moreira (Pro Honda LCR) – 48

16. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 48

17. Johann Zarco (Castrol Honda LCR) – 34

18. Joan Mir (Honda HRC Castrol) – 29

19. Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 21

20. Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) – 19

21. Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha) – 12

22. Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) – 10

23. Iker Lecuona (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 9

24. Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing) – 5

25. Cal Crutchlow (Castrol Honda LCR) – 0

26. Michele Pirro (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 0

27. Lorenzo Savadori (Aprilia Racing) – 0

28. Jonas Folger (Red Bull KTM Tech3) – 0

29. Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3) – 0

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