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MotoGp, Martin domina gara sprint a Silverstone: ordine di arrivo e come cambia classifica piloti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Jorge Martin domina la gara sprint della MotoGp a Silverstone e – dopo la pole record agguantata in mattinata – si conferma il pilota da battere sul circuito britannico. Lo spagnolo chiude la gara corta di oggi, sabato 8 agosto, davanti ad Ai Ogura e porta il suo vantaggio in classifica sul giapponese a +17 punti (220 vs 203). Completa il podio Marco Bezzecchi, per la tripletta Aprilia. Quarto Alex Marquez, poi Di Giannantonio, Acosta, Mir, Morbidelli e Marc Marquez. Ecco l’ordine di arrivo della gara sprint e come cambia la classifica piloti.  

Ecco l’ordine di arrivo della gara sprint di oggi:  

1. Jorge Martin – Aprilia 

2. Ai Ogura – Aprilia 

3. Marco Bezzecchi – Aprilia 

4. Alex Marquez – Ducati 

5. Fabio Di Giannantonio – Ducati 

6. Pedro Acosta – KTM 

7. Joan Mir – Honda 

8. Franco Morbidelli – Ducati 

9. Marc Marquez – Ducati 

10. Diogo Moreira – Honda 

11. Brad Binder – KTM  

12. Luca Marini – Honda 

13. Jack Miller – Yamaha 

14. Fabio Quartararo – Yamaha 

15. Enea Bastianini – KTM 

16. Alex Rins – Yamaha 

17. Francesco Bagnaia – Ducati 

18. Pol Espargaro – KTM 

19. Augusto Fernandez – Yamaha 

20. Toprak Razgatlioglu – Yamaha 

RIT. Raul Fernandez – Aprilia 

RIT. Cal Crutchlow – Honda 

RIT. Iker Lecuona – Ducati 

Ecco la classifica piloti aggiornata dopo la sprint di Silverstone:  

1. Jorge Martin (Aprilia Racing) – 220 

2. Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) – 203 

3. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – 193 

4. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) – 191 

5. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 189 

6. Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) – 159 

7. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – 152 

8. Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 143 

9. Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 93 

10. Luca Marini (Honda HRC Castrol) – 79 

11. Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 76 

12. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) – 76 

13. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 64 

14. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 55 

15. Diogo Moreira (Pro Honda LCR) – 48 

16. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 48 

17. Johann Zarco (Castrol Honda LCR) – 34 

18. Joan Mir (Honda HRC Castrol) – 29 

19. Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 21 

20. Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) – 19 

21. Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha) – 12 

22. Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) – 10 

23. Iker Lecuona (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 9 

24. Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing) – 5 

25. Cal Crutchlow (Castrol Honda LCR) – 0 

26. Michele Pirro (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 0 

27. Lorenzo Savadori (Aprilia Racing) – 0 

28. Jonas Folger (Red Bull KTM Tech3) – 0 

29. Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3) – 0 

 

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