Ascolti tv, Francia-Marocco su Rai1 al 43,5% di share

(Adnkronos) –

Altra serata Mundial da record su Rai1, tenendo conto dell’assenza degli Azzurri dalla competizione. Ieri, sulla rete ammiraglia del servizio pubblico la partita Francia-Marocco ha stravinto la serata con una media di 6.343.000 spettatori e del 43.5% di share. Al secondo posto, su Canale5 ‘Battiti Live’ con 1.585.000 spettatori e il 14.3% di share. Terzo piazzamente su Rai2 per ‘Mai fidarsi di mio marito’, con 860.000 spettatori e il 5.2% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Overland’ su Rai3 (821.000 spettatori, share 5.2%), ‘Innamorato pazzo’ su Rete4 (535.000 spettatori, share 3.4%), ‘Speciale Piazzapulita’ su La7 (465.000 spettatori, share 2.9%), ‘Crossfire – Bloccati nell’Incubo’ su Italia1 (433.000 spettatori, share 3.5%), ‘Quattro Matrimoni’ su Tv8 (425.000 spettatori, share 2.6%, nel primo episodio, e 273.000 spettatori, share 2.3%, nel secondo), ‘La Corrida’ in replica sul Nove (313.000 spettatori, share 2%).

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