MotoGp, a Barcellona Acosta in pole davanti a Morbidelli. Lontani Bezzecchi e Bagnaia

(Adnkronos) –

Pedro Acosta si prende la pole position a Barcellona. Oggi, sabato 16 maggio, lo spagnolo della Ktm ha fermato il cronometro sull’1:38.068 davanti all’azzurro Morbidelli, arrivato dal Q1, e Alex Marquez. In seconda fila Raul Fernandez, Zarco e Di Giannantonio. Soltanto nono Martin, dodicesimo Bezzecchi (scivolato a fine Q2). Bagnaia, fuori nel Q1, scatterà dalla tredicesima piazza. Alle 15, la gara sprint assegnerà i primi punti del weekend catalano.

Ecco la griglia di partenza del Gp di Barcellona:

1. Pedro Acosta (KTM)



2. Franco Morbidelli (Ducati)

3. Alex Marquez (Ducati)

4. Raul Fernandez (Aprilia)

5. Johann Zarco (Honda)

6. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7. Fabio Quartararo (Yamaha)

8. Brad Binder (KTM)

9. Jorge Martin (Aprilia)

10. Joan Mir (Honda)

11. Jack Miller (Yamaha)

12. Marco Bezzecchi (Aprilia)

13. Francesco Bagnaia (Ducati)

14. Enea Bastianini (KTM)

15. Fermin Aldeguer (Ducati)

16. Luca Marini (Honda)

17. Maverick Vinales (KTM)

18. Ai Ogura (Aprilia)

19. Alex Rins (Yamaha)

20. Diogo Moreira (Honda)

21. Augusto Fernandez (Yamaha)

22. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

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