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Farmaci, Salutequità: “Sistema deve garantire disponibilità continua di plasma”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “Dal punto di vista dei pazienti, l’impatto di una carenza di plasma e dei suoi derivati è importantissimo. Ci sono persone che già convivono con la propria patologia e non possono dover affrontare anche l’incertezza sulla disponibilità dei farmaci, a causa della mancanza della materia prima necessaria per produrli. E’ una situazione paradossale”. Così Tonino Aceti, presidente di Salutequità, intervenuto alla presentazione – oggi a Roma – della ricerca dell’Istituto Piepoli commissionata da Takeda Italia sulla consapevolezza degli italiani rispetto all’importanza del plasma. “Noi non possiamo aggiungere ai pazienti anche questa preoccupazione – sottolinea Aceti – Il Paese ha il dovere e l’obbligo morale di garantire loro la continuità e l’immediata disponibilità delle terapie salvavita di cui hanno bisogno”.  

Per Aceti, una delle leve fondamentali è rafforzare la cultura della donazione e della solidarietà. “Bisogna fare della donazione di plasma un asset centrale della nostra politica pubblica, riducendo uno spreco oggi significativo: quello dei potenziali donatori che sarebbero disposti a donare, ma non sono stati intercettati o coinvolti dal sistema”. Si tratta di “uno dei principali sprechi del Servizio sanitario nazionale, che va affrontato, aggredito promuovendo una maggiore cultura della donazione e della solidarietà. Così si aumentano le donazioni e facciamo de nostro Paese un Paese migliore”, conclude. 

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