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Morta allieva 22enne precipitata da finestra della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Gdf

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Luglio 2026
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(Adnkronos) – È morta nella notte all’ospedale San Salvatore dell’Aquila la giovane allieva di 22 anni precipitata nella giornata di ieri dal terzo piano della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito. La ragazza, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduta dalla finestra della propria camera all’interno dell’istituto. Soccorsa immediatamente dal personale del 118, era stata stabilizzata sul posto e trasportata d’urgenza al nosocomio aquilano, dove era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per i gravissimi traumi riportati, in particolare alla testa e al bacino. Nonostante gli sforzi dei medici, è deceduta nella notte.  

La giovane frequentava il primo anno del corso e solo pochi giorni fa aveva ricevuto la tradizionale consegna delle ‘fiamme’, il momento simbolico che sancisce l’ingresso ufficiale nel percorso formativo degli allievi marescialli della Guardia di Finanza. La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente all’interno della caserma, lasciando sotto choc compagni, istruttori e personale. Secondo quanto trapelato, la cerimonia prevista lunedì per salutare gli allievi del terzo anno in partenza potrebbe essere rinviata o annullata in segno di lutto. Sull’accaduto avviate indagini.  

 

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