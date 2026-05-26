Morbinati & Longo, otto anni consecutivi tra gli Studi Legali dell’Anno: una realtà consolidata tra Roma, Pomezia e Latina

Per l’ottavo anno consecutivo Morbinati & Longo avvocati s.p.a è stato inserito nella prestigiosa classifica degli “Studi Legali dell’Anno” pubblicata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista. Un riconoscimento che conferma il percorso di crescita e consolidamento di uno studio legale che opera da oltre trent’anni nel panorama professionale italiano. (Morbinati & Longo avvocati s.p.a.)

Fondato nei primi anni ’90 e trasformato nel 2018 in società tra avvocati S.p.A., lo studio ha costruito nel tempo una struttura moderna e altamente organizzata, mantenendo però centrale il rapporto fiduciario con il cliente. Oggi può contare su oltre venti professionisti e su una presenza radicata sul territorio laziale, con sedi operative a Roma, Pomezia e Latina.

Le sedi operative

Morbinati & Longo avvocati s.p.a

Via Pompeo Magno 94 – 00192 Roma

Via Pompeo Magno 94 – 00192 Roma Morbinati & Longo avvocati s.p.a.

Via Pontina Vecchia 6 – Pomezia

Via Pontina Vecchia 6 – Pomezia Morbinati & Longo avvocati s.p.a.

Via dei Sicani 2 – Latina

Lo studio si occupa di responsabilità civile, risarcimento danni, diritto immobiliare, diritto del lavoro, contenzioso tributario ed esattoriale, recupero crediti, successioni, aste immobiliari e gestione patrimoniale, offrendo assistenza sia stragiudiziale che giudiziale. Particolare attenzione viene inoltre dedicata alla compliance aziendale, alla tutela dei dati, al diritto delle nuove tecnologie e ai processi di digitalizzazione delle organizzazioni.

Tra i punti di forza dichiarati dallo studio ci sono la comunicazione diretta con il cliente, la prevenzione delle controversie e la continuità dell’assistenza legale, anche attraverso formule innovative di consulenza continuativa.

Contatti

Telefono: 06.98.240.069

WhatsApp: 392.5519604

E-mail: info@morbinatilongo.it

Sito ufficiale: Morbinati & Longo Avvocati (Morbinati & Longo avvocati s.p.a.)