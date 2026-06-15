Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Mondiali, Vozinha ferma la Spagna e guadagna milioni… di follower

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Vozinha ‘milionario’ sui social. Oggi, lunedì 15 giugno, il portiere di Capo Verde è stato grande protagonista dello 0-0 con cui la Nazionale africana ha fermato la Spagna all’esordio nei Mondiali 2026 di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Proprio grande alla sua super prestazione, Vozinha è diventato un vero e proprio idolo anche sui social, tanto da guadagnare oltre 1,5 milioni di follower su Instagram. 

Il portiere di Capo Verde, che a 40 anni gioca nella Serie B portoghese, contava infatti circa 50 mila follower prima del match con la Spagna, mentre ora ha già raggiunto quota 1,8 milioni. Un conto che continua a crescere. 

Un’ascesa social esponenziale che ha stupito lo stesso Vozinha: “È una cosa pazzesca, siete matti”, ha detto il portiere in un’intervista concessa nel post partita a una televisione brasiliana, portandosi le mani alla bocca e non riuscendo a mascherare il proprio stupore. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Gli ospiti di Verissimo 2 e 3 dicembre 2023, ecco chi sono

1 Dicembre 2023

Sinner batte Zverev e vola in finale a Indian Wells

15 Marzo 2026

Pomezia, raccolta differenziata: multe per le attività commerciali e condomini che non rispettano le regole

9 Agosto 2018

Ardea, Pd: “Ripartono servizi molto attesi”

26 Febbraio 2021
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno