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Ascolti tv, dominano Mondiali: Norvegia-Francia su Rai1 vince prima serata

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Ancora una vittoria per la Rai nel prime time con i Mondiali 2026. La partita Norvegia-Francia, trasmessa ieri sera su Rai1, ha infatti conquistato il gradino più alto del podio con 4.351.000 telespettatori e il 28,9% di share, seguito da Canale5 con ‘L’Erede’ che ha ottenuto 1.668.000 telespettatori e uno share del 13,6%. Terzo posto per Retequattro con ‘Quarto Grado’ che ha invece interessato 1.034.000 telespettatori raggiungendo uno share del 9,7%. 

Fuori dal podio su Italia1 ‘Indiana Jones e l’ultima crociata’ ha realizzato 830.000 telespettatori e il 6,5% mentre su Rai3 il film ‘Sissi – Destino di un’imperatrice’ è stato seguito da 722.000 telespettatori pari a uno share del 4,9%. Su Rai2 ‘Noi’ è stato visto da 458.000 telespettatori (share del 3,3%) mentre su La7 ‘Propaganda Live – Best’ è stato seguito da 342.000 telespettatori (share del 3,2%).  

Su Tv8 ‘I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri’ ha registrato 345.000 telespettatori e il 2,5% mentre sul Nove ‘I Migliori Fratelli di Crozza’ ha interessato 296.000 telespettatori e il 2,1%. Nell’access prime time su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha totalizzato 4.196.000 telespettatori e il 26,8% di share. 

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