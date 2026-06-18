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Mondiali, oggi Svizzera-Bosnia: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Iniziano le partite della seconda giornata della fase a gironi ai Mondiali 2026. Oggi, giovedì 18 giugno, la Svizzera affronta la Bosnia in una delle sfide del gruppo B. La squadra del ct Yakin ha pareggiato a sorpresa all’esordio contro il Qatar, mentre i bosniaci hanno guadagnato il primo punto della loro Coppa del Mondo contro i padroni di casa del Canada. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Svizzera-Bosnia, in campo alle 21 ora italiana:  

SVIZZERA (3-4-2-1): Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi; Jashari, Freuler, G.Xhaka, Ricardo Rodríguez; Ndoye, R.Vargas; Embolo. All. Murat Yakin. 

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Alajbegovic, Basic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Lukic. All: Sergej Barbarez 

La partita tra Svizzera e Bosnia sarà visibile in diretta su Rai 1 e su Dazn. Sfida visibile anche in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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