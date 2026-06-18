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Mondiali, oggi Repubblica Ceca-Sudafrica: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Iniziano le partite della seconda giornata della fase a gironi ai Mondiali 2026. Oggi, giovedì 18 giugno, scende in campo ad Atlanta la Repubblica Ceca contro il Sudafrica, nel gruppo A. La squadra del ct Hasek è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Corea del Sud, mentre la nazionale africana ha perso al debutto 2-0 contro i padroni di casa del Messico. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Sudafrica, in campo alle 18:
 

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Sadilek, Hlozek; Schick. All. Ivan Hasek 

SUDAFRICA (4-1-4-1): Williams; Sibisi, Okon, Mbokazi; Mudau, Mokoena, Rayners, Adams; Appollis, Foster. All. Hugo Broos 

La partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica sarà visibile in esclusiva, in diretta tv e streaming, su Dazn.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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