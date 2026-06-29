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Mondiali, oggi sedicesimi Brasile-Giappone: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Brasile inizia la fase a eliminazione diretta dei Mondiali sfidando il Giappone a Houston nei sedicesimi di finale oggi, lunedì 29 giugno. La vincente di questo match affronterà, agli ottavi, la vincente di Norvegia-Costa d’Avorio. La Selecao di Carlo Ancelotti si è imposta nel gruppo C con 7 punti, mentre il Giappone ha chiuso al secondo posto nel girone F alle spalle dell’Olanda.  

Ecco le probabili formazioni di Brasile-Giappone, in campo stasera alle 19 a Houston:  

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Rayan, Paqueta, Vinicius Junior; Cunha. Ct: Ancelotti.  

GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Seko/Tomiyasu, Itakura, H. Ito; Sugawara, Tanaka, Kamada, Nakamura; Doan, Maeda; Ueda. Ct: Moriyasu.  

La partita Brasile-Giappone sarà trasmessa in diretta su Dazn e Rai 1. Il match sarà disponibile in streaming su Rai Play e sull’App di Dazn.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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