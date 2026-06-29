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Messina, 15enne muore travolta da moto a Torre Faro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Tragedia nella tarda serata di domenica a Torre Faro, frazione di Messina. Una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata investita da una moto. L’incidente è avvenuto nei pressi del locale Peloro Games e dell’ufficio postale. Inutile la corsa in ospedale: la quindicenne è morta durante il tragitto per le ferite riportate.  

A guidare la moto un ragazzo ventenne, anche lui rimasto ferito: il giovane è stato arrestato per omicidio stradale. 

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente.  

 

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