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Mondiali, follia a New York: rissa tra tifosi di Argentina e Algeria

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Si avvicina il momento del debutto ai Mondiali 2026 per l’Argentina. Nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno, i campioni del mondo affronteranno l’Algeria nella prima partita del gruppo J, alle ore 3. La sfida però è accompagnata da un clima molto teso in queste ore, visto che a New York ci sono stati violenti scontri tra le due tifoserie a Times Square, in cui è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. 

Un brutto episodio, il primo della Coppa del Mondo in corso tra Messico, Stati Uniti e Canada, che racconta grande tensione a poco più di 24 ore dal fischio di inizio di Argentina-Algeria.  

 

Nel gruppo J ci sono anche Austria e Giordania, che si affronteranno domani, mercoledì 17 giugno, alle 6 del mattino.  

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