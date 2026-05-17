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Papa Leone “La cura per la pace è la cura per la vita”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Maggio 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “In questa epoca dell’intelligenza artificiale incoraggio tutti nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell’uomo alla quale orientare ogni innovazione tecnologica. Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana ‘laudato sì dedicata alla cura del creato e ispirata alla enciclica di Papa Francesco, in questo anno giubilare di San Fracesco d’Assisi ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio con i fratelli, con tutte le creature. La cura per la pace è cura per la vita”. Ha detto Papa Leone XIV nel corso dell’Angelus a Piazza San Pietro.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Maggio 2026
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