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Mondiali ciclismo, Italia oro nella staffetta mista a cronometro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
L’Italia vince la medaglia d’oro nella staffetta mista a cronometro ai campionati del mondo di ciclismo su strada di Montreal. Gli azzurri Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel si impongono con il tempo di 51’32” davanti alla Francia, staccata di 8″ e alla Svizzera, al traguardo con un ritardo di 19″. L’Italia conquista per la prima volta l’oro in questa specialità dopo i bronzi iridati del 2021 e 2024 e l’argento del 2022. Per l’Italia è la terza medaglia in questa rassegna iridata dopo l’argento di Ganna nella crono elite e di Nicolas Milesi nell’U23 maschile. 

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