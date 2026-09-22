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Fedez, vacanza in montagna con fidanzata e figlio. E spunta Leonardo Maria Del Vecchio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Fedez in montagna con la fidanzata, il figlio e… Leonardo Maria Del Vecchio. Il rapper si sta concedendo qualche giorno di vacanza sulle Alpi Orobie, in Lombardia, ed è stato raggiunto dall’imprenditore, figlio del fondatore di Luxottica. I due hanno scattato una foto insieme, postata su Instagram da un agriturismo locale. 

Una reunion ‘a sorpresa’ nella vacanza di Fedez, che già negli scorsi giorni aveva postato diverse foto nelle proprie storie Instagram, che lo ritraevano insieme alla fidanzata Giulia Honegger e al figlio Edoardo Lupo, nato lo scorso luglio. 

 

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