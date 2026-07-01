Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Mondiali, Belgio-Senegal – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Alle 22 in campo a Seattle Belgio e Senegal nel secondo dei sedicesimi di finale del mondiale 2026. Nel primo l’Inghilterra ha sconfitto per 2-1 in rimonta la Repubblica Democratica del Congo. I ‘diavoli rossi’ hanno chiuso al primo posto il gruppo G, mentre la nazionale allenata dal ct Pape Thiaw ha terminato in terza posizione nel girone I, dietro a Francia e Norvegia. La partita è in diretta tv su Dazn e in chiaro su Rai1, in streaming sui Raiplay e sull’App di Dazn.  

 

 

La vincente di Belgio-Senegal affronterà agli ottavi chi passerà tra Stati Uniti e Bosnia.  

 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Inizia Wimbledon e… Alcaraz ‘torna’ ad allenarsi dopo l’infortunio

28 Giugno 2026

Latina, chioschi al mare: autorizzazioni più facili

18 Maggio 2018

Superenalotto, numeri combinazione vincente di oggi 5 maggio

5 Maggio 2026

Anzio, il Ministero dell’Interno finanzia il piano straordinario di opere pubbliche: in arrivo quasi 5 milioni di euro

24 Febbraio 2021
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno