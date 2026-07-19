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Mondiali, Adani senza voce in telecronaca alla finale. E i social esultano

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Lele Adani senza voce nella finale dei Mondiali 2026. Oggi, domenica 19 luglio, l’Argentina ha sfidato la Spagna nell’ultimo atto della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Al commento, sulla Rai, c’è l’ex difensore, che dopo le critiche per la telecronaca della semifinale tra l’Albiceleste e Inghilterra è tornato in postazione al fianco di Alberto Rimedio. 

Adani però si è presentato al fischio d’inizio con la voce molto provata, forse ancora dalle ‘fatiche’ della semifinale, e la cosa non è sfuggita al popolo dei social. Su X i detrattori dell’opinionista Rai si sono scatenati: “Adani afono è il più bel regalo per questa finale”, “in Rai hanno trovato il modo di arginare Adani per la finale: tre giorni di aria condizionata a palla, e stasera afono”. E ancora: “Hanno sedato Adani”, “Adani senza voce è la vittoria di tutti”. 

 

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