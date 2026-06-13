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Mondiali 2026, oggi Svizzera-Qatar – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Esordio per la Svizzera ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 13 giugno, la Nazionale elvetica sfida il Qatar – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del girone B, completato da Bosnia e Canada. La partita si giocherà allo stadio Bay Area di San Francisco e la Svizzera arriva al match dopo il pareggio nell’ultima amichevole con l’Australia. 

 

Alle 3 è prevista invece Haiti-Scozia, alle 6 invece Australia-Turchia. 

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