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Ragazza di 14 anni scomparsa a Isola Capo Rizzuto, doveva sostenere l’esame di terza media

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Una ragazza di 14 anni, Nicoletta Anamaria Domide, residente a Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, risulta scomparsa da questa mattina quando, invece di andare a fare gli esami di terza media, si è allontanata senza più far rientro a casa.  

La sindaca Maria Grazia Vittimberga ha lanciato un appello tramite i suoi canali social per le ricerche: “Serve l’aiuto di tutti”, ha scritto in un post accompagnato dalla foto della ragazzina. “I genitori la stanno cercando ovunque ma non hanno sue notizie. Chiunque l’avesse vista o avesse notizie utili è pregato di mettersi in contatto urgentemente con: Le Forze dell’Ordine (Carabinieri/Polizia) Il numero di emergenza 112 oppure potete contattare anche me. Vi chiedo MASSIMA CONDIVISIONE e di passare parola. In questi casi la tempistica è fondamentale”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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