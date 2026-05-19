Modi a Roma, Adnkronos in diretta: lo speciale con Terzi, Talò e gli esperti dall’India

(Adnkronos) – La visita di Narendra Modi a Roma, in programma il 20 maggio, è un appuntamento che va ben oltre il protocollo diplomatico. Per la prima volta un premier indiano arriva a Palazzo Chigi per un incontro bilaterale dedicato con Giorgia Meloni: sul tavolo ci sono il corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC), la cooperazione nella difesa e la co-produzione industriale, la sicurezza energetica e la transizione verde.

Adnkronos seguirà l’incontro in diretta, a partire dalle 13, con la conduzione del vicedirettore Giorgio Rutelli e le analisi di cinque ospiti di primo piano:

Giulio Terzi di Sant’Agata — Presidente della Commissione per le Politiche dell’Unione Europea del Senato, già ministro degli Affari Esteri e ambasciatore presso le Nazioni Unite.

Francesco Maria Talò — Inviato Speciale dell’Italia per il Corridoio Economico India–Medio Oriente–Europa (IMEC), già consigliere diplomatico della Presidente del Consiglio, ambasciatore alla Nato e in Israele.

Vas Shenoy — Chief Representative per l’Italia della Indian Chamber of Commerce, esperto di relazioni India-Europa

Swasti Rao — Professoressa di Studi Strategici e di Sicurezza alla O.P. Jindal Global University, dove coordina il programma di M.A. in India Studies. Specializzata in sicurezza dell’Indo-Pacifico, politica estera indiana e dinamiche del Golfo Persico

Anil Trigunayat — Già Ambasciatore dell’India in Giordania, Libia e Malta, con oltre tre decenni di carriera diplomatica tra Washington, Mosca e il Medio Oriente. Distinguished Fellow e responsabile del West Asia Experts Group presso la Vivekananda International Foundation

Come ha spiegato ad Adnkronos Vas Shenoy, «India e Italia non sono semplicemente due partner bilaterali che si scambiano visite. Sono due poli di una geografia più ampia che collega Oceano Indiano, Golfo, Mar Rosso, Mediterraneo ed Europa». Un concetto — quello di “Indo-Mediterraneo” — che sintetizza l’ambizione strategica comune dei due Paesi in un momento di forte instabilità globale, tra guerra in Asia occidentale, pressione sulle rotte energetiche e ricerca europea di autonomia strategica.

La visita arriva sulla scia di un Piano d’Azione Strategico Congiunto 2025-2029 che impegna Roma e Nuova Delhi su co-produzione militare, cybersicurezza e cooperazione marittima. La visita del ministro della Difesa Crosetto a Nuova Delhi a fine aprile ha già preparato il terreno per possibili annunci.

A margine del vertice istituzionale, Modi parteciperà anche a un pranzo con i vertici di alcune delle più importanti industrie italiane nei settori della difesa, delle infrastrutture e dell’agroalimentare: un segnale della profondità economica che Roma e Nuova Delhi intendono dare alla loro partnership strategica, al di là degli accordi governativi.

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