Modena: Sonepar Italia a sostegno della Fondazione Rulli Frulli, raccolti 3600 euro

(Adnkronos) – Una serata all’insegna della partecipazione, dello sport e della responsabilità sociale quella promossa ieri sera, a Magreta, in provincia di Modena, da Sonepar Italia, azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico che ha riunito oltre 350 partecipanti tra dipendenti, clienti, fornitori e rappresentanti del territorio presso l’Acetaia Leonardi. Momento centrale dell’evento – ‘I Valori all’Orizzonte – Diversità & Inclusione’ – è stata l’asta benefica a sostegno della Fondazione Rulli Frulli, realtà nata nel 2010 a Finale Emilia da un’idea del musicista e insegnante Federico Alberghini con l’obiettivo di unire musica e impegno sociale attraverso percorsi di inclusione, coesione e partecipazione attiva tra persone di diverse età e abilità.

Il ricavato raccolto, pari a 3.600 euro, sarà interamente destinato alle loro iniziative. Protagonisti dell’asta, oggetti iconici del panorama sportivo emiliano-romagnolo, messi a disposizione grazie al coinvolgimento diretto delle principali società del territorio. Tra questi, maglie autografate di Ravenna FC, Cesena FC, Virtus Bologna, Fortitudo Bologna, Pallacanestro Reggiana, Modena e Piacenza Volley, oltre a Rugby Parma e Rugby Reggio. Presente anche un pallone ufficiale della Serie B del Cesena e due tute moto Puccetti Racing. “Diversità e inclusione sono pilastri della nostra strategia ESG e parte integrante della cultura Sonepar – ha dichiarato Donato Fiore, VP Human Resources Sonepar Italia – Iniziative come questa ci permettono di tradurre questi valori in azioni concrete, generando impatto sul territorio e creando connessioni tra persone, partner e comunità. Sostenere realtà come Rulli Frulli significa contribuire attivamente a un modello di sviluppo più inclusivo e responsabile”.

Ad animare la serata, la Fondazione Rulli Frulli con momenti musicali e di intrattenimento che hanno puntato l’attenzione sul valore della diversità come risorsa e della partecipazione come leva di coesione sociale. “Come Fondazione Rulli Frulli crediamo che la cultura e la creatività possano essere strumenti reali di inclusione e comunità – ha dichiarato Federico Alberghini, presidente Fondazione Rulli Frulli – L’esperienza di Banda Rulli Frulli e Radio Rulli Frulli ci dimostra quotidianamente che è possibile promuovere l’inclusione, l’integrazione e l’aggregazione attraverso la cultura, la musica e la creatività, valori che riconosco nell’impegno di Sonepar che ringrazio per aver creduto in questo progetto”.

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