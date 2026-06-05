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Matrimonio Dua Lipa, i residenti di Palermo contro la pop star: “La città non è il tuo salotto”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Giugno 2026
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(Adnkronos) – I festeggiamenti palermitani per il matrimonio della popstar Dua Lipa devono ancora iniziare ma già arrivano le prime contestazioni. Nelle prime ore della mattina sono apparsi sui muri del centro storico diversi volantini contro la cantante che da oggi a domenica celebrerà le nozze da 1,5 milioni di euro con centinaia di amici provenienti da tutto il mondo. “La nostra piazza non è il tuo salotto”, si legge su un volantino. Gli autori sono i giovani dell’assemblea permanente ‘Apro Palermo’ che si batte contro l’overtourism. 

I volantini sono stati affissi tra muri e saracinesche di piazza Croce dei Vespri, a due passi dell’area che stasera ospiterà gli amici di Dua Lipa e Callum Turner tra Palazzo Gangi e la Galleria d’arte moderna. Su un altro volantino si legge: “Palermo is not for rent”, cioè Palermo non è in affitto. Oppure “Palermo non è per i ricchi”, cioè “Palermo is not for the rich”. Sui social Apro Palermo invita i cittadini a segnalare eventuali problematiche legate ai festeggiamenti. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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