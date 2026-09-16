Mobilità sostenibile e città del futuro protagoniste a ECO-Festival

ROMA (ITALPRESS) – Due giornate di confronto su mobilità sostenibile, trasformazione urbana, innovazione, sicurezza e clima. ECO – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, svoltosi a Roma, ha riunito istituzioni, imprese, esperti, mondo della ricerca e studenti per discutere come cambiano gli spostamenti degli italiani e quali sfide attendono le città.

Ad aprire il confronto sono state le anticipazioni dell’Osservatorio Audimob di Isfort. Nel 2025 gli spostamenti giornalieri sono saliti a 101 milioni, contro gli 89 del 2021, ma l’auto continua a rappresentarne oltre il 60%, mentre il trasporto pubblico resta sotto il 10%. L’Indice di Mobilità Sostenibile si ferma al 34%, sostanzialmente sullo stesso livello del 2000. Forti le differenze territoriali: nelle città oltre i 250 mila abitanti il trasporto pubblico raggiunge il 18,4%, mentre nei Comuni sotto i 50 mila abitanti scende al 4-5%; nei piccoli centri il peso dell’auto sfiora il 75%. Emergono però segnali di disponibilità al cambiamento. La Propensione al Cambio Modale resta negativa per l’auto (-10,8), ma è positiva per il trasporto pubblico (+13,8) e soprattutto per la bicicletta (+25,2).

Al centro anche integrazione dei servizi e digitalizzazione, con il MaaS for Italy illustrato dal MIT, mentre Regionale di Trenitalia ha richiamato il rinnovo della flotta, con 1.009 treni di nuova generazione già consegnati e 1.081 previsti entro il 2027. Nel confronto anche il rapporto tra mobilità e trasformazione del territorio, la misurazione dei benefici ambientali e sociali, l’Agenda 2030, l’educazione ambientale e il ruolo delle città come “miniere metropolitane”, secondo la definizione richiamata da CONAI.

La seconda giornata ha allargato lo sguardo alla città del futuro. “La città del futuro sia quella in cui muoversi è un diritto uguale per tutti: per chi ha un’auto e per chi non ce l’ha, per chi cammina e per chi si muove in carrozzina”, ha sottolineato l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, richiamando sicurezza stradale, strade scolastiche, tecnologia e trasporto pubblico.

La sicurezza urbana è stata affrontata anche attraverso l’evoluzione dell’auto elettrica e automatizzata, con ACI-Fondazione Caracciolo, mentre Enel ha posto l’accento sulle infrastrutture di ricarica. Amazon ha illustrato il contributo di intelligenza artificiale, logistica, approvvigionamento da fonti carbon-free, elettrificazione dell’ultimo miglio e riduzione degli imballaggi.

Ampio spazio anche alla resilienza climatica e al capitale naturale. La forestazione urbana è stata indicata come leva per mitigare isole di calore e inquinamento, con il richiamo alla necessità di scegliere “la specie giusta per il posto giusto”. Intesa Sanpaolo ha sottolineato il valore della collaborazione tra pubblico, privato, profit e non profit, mentre Confcommercio ha evidenziato il ruolo del commercio di vicinato nella rigenerazione dei centri storici.

Uno sguardo internazionale è arrivato da Parigi, dove il 65% degli spostamenti interni avviene a piedi, l’uso delle piste ciclabili è cresciuto del 34% tra 2020 e 2024 e il 66% dei residenti non possiede un’auto. A chiudere, il confronto tra Bologna, Firenze, Bergamo e Roma sulle nove città italiane coinvolte nella Missione UE “100 città per la neutralità climatica al 2030”, tra trasporto pubblico elettrico, ciclabilità, forestazione, riqualificazione energetica, scuole sostenibili e rifugi climatici.

Nel corso delle due giornate sono stati inoltre assegnati riconoscimenti a Confcommercio, alle giornaliste Alessandra Schepisi e Chiara Giallonardo, al presidente del CONI Luciano Buonfiglio, a Francesca Rossi e a Silvia Livoni. Ad assistere alle due giornate, presenti numerose classi di scuole superiori che hanno riempito la platea, testimoniando il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni.

– foto ufficio stampa Eco-Festival –

(ITALPRESS).