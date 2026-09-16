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La volta buona, Edelfa Chiara Masciotta ricorda il grave incidente: “Sono ripartita grazie ai miei figli”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Edelfa Chiara Masciotta ha ricordato, ospite oggi a La volta buona, il drammatico incidente che nel 2019 le cambiò la vita. L’ex Miss Italia, incoronata nel 2005, si trovava a Torino quando venne travolta da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. 

Da quel momento è iniziato un lungo e complesso percorso di recupero, durato diversi anni e segnato da cinque interventi chirurgici e da alcune complicazioni, tra cui quelle legate al naso. Un periodo difficile, che è riuscita a superare grazie al tempo e alla forza di volontà. Oggi, raccontando la sua esperienza nel salotto di Caterina Balivo, Edelfa non guarda più al passato: “La mia vita è bella piena”, ha detto, spiegando quanto il lavoro e la famiglia siano stati fondamentali per ricominciare. 

Masciotta è oggi mamma di tre figli adolescenti e proprio loro hanno rappresentato un punto di partenza fondamentale: “Sono ripartita grazie al mio lavoro e ai figli”.  

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