Mirabilandia rinnova collaborazione con Maratona di Ravenna

(Adnkronos) – Maratona di Ravenna Città d’Arte e Mirabilandia rinnovano la propria partnership in vista dell’edizione 2026 del grande evento organizzato da Ravenna Runners Club, in programma nel weekend dal 6 all’8 novembre. La collaborazione – nata lo scorso anno nel segno dello sport, del divertimento e della promozione del territorio – “rilancia il rapporto avviato nel 2025 tra due realtà legate a Ravenna e alla Romagna, entrambe capaci di richiamare sul territorio visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero e trasformare la loro attività in un’occasione di promozione turistica”.

Prevista una serie di iniziative rivolte ai partecipanti alle gare di domenica 8 novembre. Gli iscritti alla Maratona di Ravenna 42K, alla Consar Ravenna Half Marathon 21K e alla Martini Good Morning Ravenna 10K riceveranno all’interno del pacco gara, distribuito all’Expo Marathon Village del Pala De André, un coupon promozionale con agevolazioni per l’ingresso al parco da utilizzare nella stagione 2027. Si tratta di una formula già sperimentata nella scorsa edizione e che ha riscosso un significativo gradimento tra i partecipanti, confermando l’interesse per una proposta capace di affiancare all’esperienza sportiva altre opportunità per vivere il territorio. Anche nel 2026 particolare attenzione sarà riservata ai volontari, presenza fondamentale nell’organizzazione e nella riuscita dell’intero weekend della Maratona. Le centinaia di persone impegnate lungo i percorsi, negli allestimenti, all’Expo Marathon Village e nei numerosi servizi rivolti ad atleti e pubblico potranno beneficiare di una specifica agevolazione messa a disposizione da Mirabilandia per l’ingresso al parco nella stagione 2027.

“Questa partnership conferma la volontà di Mirabilandia di essere parte attiva delle iniziative che valorizzano lo sport e il territorio, dice Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia. “Siamo particolarmente felici di poter dedicare nuovamente le nostre iniziative a runner e volontari, valorizzando il loro impegno e offrendo loro l’opportunità di vivere anche l’esperienza del nostro parco. È una collaborazione che conferma quanto sia importante fare squadra per rafforzare la Romagna come destinazione”. “Il rinnovo di questa collaborazione rappresenta per noi un passaggio particolarmente significativo – sottolinea Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – perché dà continuità a un rapporto che ha già dimostrato concretamente le proprie potenzialità. Il riscontro ottenuto dalle iniziative realizzate insieme a Mirabilandia ci ha confermato quanto sia importante mettere in rete realtà diverse capaci di promuovere Ravenna e la Romagna attraverso esperienze complementari. Chi arriva per correre la Maratona spesso viene accompagnato dalla famiglia, prolunga il soggiorno e cerca occasioni per conoscere e vivere il territorio. Creare queste connessioni significa quindi andare oltre il singolo evento sportivo e contribuire a costruire un’offerta sempre più completa e attrattiva”.

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