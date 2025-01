Mina Settembre 3 spoiler domenica 12/01, non solo il matrimonio, c’è un ‘nuovo arrivo’ nella sua vita

Emergono inediti spoiler inerenti la puntata d’esordio di Mina Settembre 3: cambia tutto nella vita di Gelsomina.

Una fiction che ha avuto un grande successo, anche riproposto in replica, Mina Settembre torna in tv con la 3° stagione. Ma dove eravamo rimasti? La protagonista è alle prese con un caso molto delicato: Viola, una giovane che cela un passato turbolento. Per la ragazza, l’assistente sociale viene sospesa dalle sue funzioni.

Intanto quest’ultima e Domenico sempre più vicini, anzi, il ginecologo l’aiuta ad uscire da quella sofferta situazione, consolidando un sentimento mai sopito nonostante si fossero lasciati precedentemente. Nel frattempo Titti e Giordano sono in procinto di sposarsi ma l’atmosfera si incupisce.

Difatti l’amica Mina Settembre scopre la verità riguardante sua madre: un brutto male sta per porre fine ai suoi giorni. Come se non bastasse, Claudio fa ritorno a Napoli e, adesso, Gelsomina è nuovamente al punto di partenza: chi scegliere tra i due pretendenti? Le anticipazioni pronte a svelare la risposta.

Mina Settembre 3, spoiler 12 gennaio: un ‘nuovo arrivo’ stravolgerà la vita della protagonista

Finalmente, ci siamo. Da domenica 12 gennaio, in prima serata, su Rai 1, inizia Mina Settembre 3. Diverse le novità e il pubblico non vede l’ora di ritrovare la propria beniamina sul piccolo schermo, un’eroina dei nostri giorni. Si preannuncia una prima tv assoluta ricca, tale da attirare subito il telespettatore.

Ebbene, un cambiamento importare nella vita di Mina, costretta ad affrontare una tragedia immane: la morte di sua mamma. Fortunatamente c’è zia Rosa (Marisa Laurito) con cui poter condividere questo dolore. Non solo, può contare sull’affetto di Viola nei cui confronti farà domanda per l’adozione. Ma c’è un ostacolo.

Perché questo desiderio si realizzi, Mina dovrà convolare a nozze. Perciò, dopo un breve periodo di relazione a distanza con Domenico (Giuseppe Zeno), la coppia potrà vivere stabilmente e, insieme, decideranno di compiere il grande passo – nella prima puntata, infatti, si assisterà al matrimonio.

Intanto Gelsomina continuerà ad essere dedita al suo lavoro: ritroverà Kevin, un ragazzo problematico che era riuscita a salvare nella prima stagione. Questa volta non sarà sola poiché accompagnata da Fiore (Chiara Russo), una new entry nonché giovane assistente sociale con la quale svilupperà un bellissimo rapporto.

Come si evince, perciò, grandi stravolgimenti, dal forte impatto emotivo: la scomparsa di mamma Olga, l’arrivo di Viola (Ludovica Nasti) – già accolta in casa di Mina e zia Rosa – le nozze con Domenico infine una nuova amica, Fiore. E siamo solo all’inizio.