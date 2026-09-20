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Milano, ferito dopo lite in strada: grave 25enne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Settembre 2026
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Un ragazzo 25enne, di origini marocchine, è rimasto gravemente ferito dopo una lite in strada a Milano. Sul posto, in via Parea, sono intervenuti i carabinieri che, anche grazie ad alcuni testimoni presenti, hanno ricostruito come tutto sia nato da una lite tra la vittima e un altro soggetto, probabilmente magrebino, che si è allontanato subito dopo l’aggressione. Il venticinquenne è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele.  

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