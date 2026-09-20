Milano, ferito dopo lite in strada: grave 25enne

\nUn ragazzo 25enne, di origini marocchine, \u00e8 rimasto gravemente ferito dopo una lite in strada a Milano. Sul posto, in via Parea, sono intervenuti i carabinieri che, anche grazie ad alcuni testimoni presenti, hanno ricostruito come tutto sia nato da una lite tra la vittima e un altro soggetto, probabilmente magrebino, che si \u00e8 allontanato subito dopo l'aggressione. Il venticinquenne \u00e8 stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele. \n---cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)\n