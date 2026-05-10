Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Internazionali, Fonseca contro i ‘suoi’ tifosi: “Danneggiano anche me”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Joao Fonseca contro… i tifosi brasiliani agli Internazionali d’Italia 2026. Il giovane tennista verdeoro è stato eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Roma dal serbo Hamed Medjedovic, numero 67 del ranking, che si è imposto in tre set al termine di una partita folle in cui la SuperTennis Arena è stata letteralmente invasa di tifosi brasiliani. 

Durante tutto l’arco del match i tifosi di Fonseca hanno fatto cori da stadio e un rumore che ha disturbato non poco il serbo, riempito anche di insulti, tanto che, trasformato il match point, Medjedovic ha esultato mimando di “andare a dormire” rivolto agli spettatori avversari. 

E proprio dell’atmosfera, giudicata eccessiva per il bon ton del tennis, ma che si ripete periodicamente ogni volta che Fonseca scende in campo, ha parlato il giovane tennista brasiliano: “Ci deve essere un limite, un po’ di rispetto”, ha detto a Espn, “non è solo una questione che dà fastidio al giocatore avversario, ma dà fastidio anche a me, quindi è soltanto una la questione”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Colpita base italiana a Erbil in Iraq, Tajani “Nostri militari stanno tutti bene”

12 Marzo 2026

Condannato dopo inchiesta Dda Roma, narcos albanese Petoku scappa da comunità

7 Dicembre 2023

Villa Chigi, azione di pulizia di Fratelli d’Italia: “La villa storica della Capitale deve rifiorire”

7 Marzo 2021

Atp Finals 2023, Medvedev batte Rublev

13 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno