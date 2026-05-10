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Famiglia scomparsa da Piacenza, ancora senza esito le ricerche. L’appello: “Fatevi vivi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Proseguono senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, 49 anni, i due figli di 14 e 16 anni e dei quattro cani di famiglia, scomparsi dopo essere partiti il 20 aprile scorso da Castell’Arquato, nel Piacentino, per trascorrere alcuni giorni di vacanza in Friuli. Ma anche oggi nessun esito, nessuna notizia della famiglia.  

La perlustrazione si concentra nella zona di Tarcento, in provincia di Udine, dove è stata ritrovata l’auto con la quale la famiglia è giunta in Friuli, parcheggiata regolarmente, ma senza le tende da campeggio all’interno. Qui il punto base raggiunto questa mattina dal papà, Yuri Groppi, insieme con i nonni dei due ragazzi e l’Associazione Penelope Fvg che ha lanciato un nuovo appello. “Nessuna novità al momento, sono stata a Tarcento fino a un paio di ore fa”, dice all’Adnkronos Federica Obizzi, presidente dell’associazione Penelope Fvg. “Da che è stata ritrovata l’auto – aggiunge -, si è messa in moto la macchina dei soccorsi del Friuli Venezia Giulia con la Protezione civile e i Vigili del fuoco ipotizzando che si potessero essere spinti nelle vicinanze e potessero trovarsi in una situazione di pericolo. Faccio appello a Sonia e ai ragazzi a farsi vivi e di tornare a casa”.  

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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