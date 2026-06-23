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Milano, agente della polizia locale muore durante un inseguimento

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Un agente della polizia locale di Milano è morto nella serata di ieri durante un inseguimento in moto. L’agente, 35 anni, ha intrapreso l’inseguimento di un’auto che non si era fermata a un posto di blocco nella zona di Ponte Lambro. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’agente abbia perso il controllo del mezzo e sia caduto a terra. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per rintracciare il conducente dell’auto fuggito.  

 

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