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Italia, si avvicina ritorno di Mancini? Ufficiale addio all’Al Sadd

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Roberto Mancini si avvicina al ritorno sulla panchina dell’Italia. Oggi, sabato 13 giugno, l’ex ct ha detto ufficialmente addio all’Al Sadd, squadra qatariota con cui ha appena vinto il campionato, ed è al momento il principale candidato a sostituire Gennaro Gattuso come prossimo commissario tecnico. 

“Ciao a tutti, faccio questo video per ringraziare tutti i tifosi dell’Al-Sadd che ci hanno supportato durante l’anno e che ci hanno permesso di recuperare tante posizioni fino a vincere il campionato”, ha detto Mancini in un video postato sui profili ufficiali dell’Al Sadd.  

“Grazie al club e ai suoi direttori per aver aiutato me e il mio staff a integrarci. Grazie ai miei giocatori fantastici, sia in campo che fuori, e per aver sempre dato tutto per la squadra”, ha continuato Mancini, “e infine in bocca al lupo anche alla nazionale del Qatar, che oggi inizia il suo percorso al Mondiale. Grazie mille, sarete sempre nel mio cuore”. 

 

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