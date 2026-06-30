Milan, ufficiale l’acquisto di Goncalo Ramos: “Benvenuto”

(Adnkronos) – Ora è ufficiale. Il Milan ha il suo nuovo attaccante: si tratta del portoghese Goncalo Ramos, annunciato oggi, martedì 30 giugno, dal club rossonero. “L’attaccante portoghese – si legge nella nota – ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2031”. Il club ha pagato il giocatore circa 75 milioni di euro. “AC Milan rivolge a Gonçalo un caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia rossonera”.

Nato a Olhão il 20 giugno 2001, Goncalo Ramos cresce nei settori giovanili di Olhanense e Benfica, dove completa il proprio percorso di crescita fino all’esordio tra i professionisti nel 2019. Con il club di Lisbona supera le 100 presenze ufficiali e realizza 41 reti, affermandosi come uno dei talenti più promettenti del panorama portoghese e contribuendo in maniera decisiva alla vittoria della Primeira Liga nella stagione 2022/23. Nell’estate del 2023 si trasferisce al Paris Saint-Germain, Club con cui si conferma ai massimi livelli del calcio europeo, arricchendo il proprio palmarès con tre Campionati francesi, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia, due Champions League, una Supercoppa Uefa e una Coppa Intercontinentale Fifa, segnando 45 gol in 131 presenze. Nel novembre 2022 debutta con la Nazionale maggiore del Portogallo. Con la selezione lusitana prende parte a due edizioni della Coppa del Mondo FIFA e conquista la Uefa Nations League 2024/25.

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