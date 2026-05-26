Il figlio della principessa Anna si sposa ma Harry e Meghan non sono invitati

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Il principe Harry e Meghan Markle non sono stati invitati al matrimonio del figlio della principessa Anna. Secondo il conduttore di TalkTv, Mark Dolan, i Sussex potrebbero “rovinare” le nozze di Peter Phillips e della fidanzata Harriet Sperling, il prossimo 6 giugno, durante la cerimonia privata alla quale parteciperanno molti membri della famiglia reale. Il giornalista ha dichiarato a Sky News: “È un affronto reale, è il matrimonio reale dell’anno e si tratta del figlio della principessa Anna, Peter, e il punto è che Harry non è stato invitato”.

“A quanto ho capito – ha aggiunto Dolan – gli è stato vietato di partecipare all’evento. Perché? Perché Peter Phillips, lo sposo, non vuole che Harry monopolizzi l’attenzione dei media. E i funzionari di Palazzo ritengono che Harry e Meghan siano una coppia che crea problemi e che rovinerebbe un giorno così speciale”. Un amico degli sposi ha detto a Hello! Magazine che “Peter e Harry non si parlano da diversi anni e hanno semplicemente perso i contatti, quindi non è stato invitato”. Eppure, Peter Phillips era presente al matrimonio di Harry e Meghan e il duca di Sussex era tra gli invitati al matrimonio della sorella di Phillips.

Naturalmente, non c’è bisogno nemmeno di dirlo, anche Andrew Mountbatten-Windsor è stato escluso dalle nozze del nipote nella chiesa londinese di All Saints a causa del suo coinvolgimento nel caso Epstein. Ma anche la partecipazione delle figlie dell’ex principe, Beatrice ed Eugenie, è in dubbio a causa dei nuovi sviluppi nell’indagine su Andrew. Secondo alcune fonti, le sorelle distoglierebbero l’attenzione dai festeggiamenti, soprattutto in un momento in cui l’attenzione pubblica è particolarmente concentrata sulle vicende del padre.

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