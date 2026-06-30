Angelina Jolie e il divorzio da Brad Pitt, la confessione: “La vita mi ha un po’ spezzata”

(Adnkronos) –

A dieci anni dal divorzio da Brad Pitt, Angelina Jolie rivela di non aver più avuto una relazione sentimentale né di essere uscita con qualcuno in modo serio. L’attrice premio Oscar ha raccontato questo capitolo della sua vita in un’intervista a Yahoo Entertainment, spiegando di aver scelto finora di concentrare tutte le proprie energie sui figli e sulla famiglia. L’occasione per riflettere sul proprio percorso personale è arrivata grazie al nuovo film “Couture”, nel quale interpreta la regista Maxine Walker. Nel film, il personaggio affronta una diagnosi di tumore al seno mentre inizia una nuova storia d’amore, un’esperienza che ha portato Jolie a interrogarsi sul significato dell’amore e della rinascita.

“Dopo il divorzio non ho più frequentato nessuno e non ho avuto altre relazioni”, ha dichiarato l’attrice, spiegando di aver finito per convincersi che la vita sentimentale non fosse più una priorità. Tuttavia, preparandosi per il ruolo, ha maturato una nuova consapevolezza: una donna può dedicarsi completamente ai propri figli senza rinunciare ai propri desideri e alla possibilità di amare ancora. “La vita mi ha un po’ spezzata”, ha confessato Jolie. “Ora devo tornare a vivere, tornare a sentirmi libera”.

A incoraggiarla in questo percorso sono soprattutto le figlie Zahara, Shiloh e Vivienne. Secondo l’attrice, le ragazze le ricordano ogni giorno l’importanza di non perdere sé stessa. “Credo che vogliano vedermi non solo come una mamma, ma anche come una donna”, ha spiegato, aggiungendo che proprio attraverso i loro occhi sta riscoprendo una parte della propria identità che aveva messo da parte negli ultimi anni.

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