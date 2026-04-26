Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Milan-Juve, gol annullato a Thuram: cos’è successo a San Siro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Aprile 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Episodio che fa discutere i tifosi nel primo tempo di Milan-Juve oggi, domenica 26 aprile. Al minuto 36, il big match di San Siro si accende dopo una mezz’ora di noia con la bella azione di Francisco Conceicao. Il portoghese parte sulla destra, porta a spasso la difesa rossonera e mette in mezzo un tiro-cross pericoloso. Davanti alla porta arriva Khephren Thuram, che appoggia in rete per il vantaggio bianconero. 

Un gol che arriva al primo squillo degli uomini di Luciano Spalletti e che viene però prontamente annullato dall’arbitro per un evidente fuorigioco a inizio azione del centrocampista francese, nonostante qualche timida protesta della panchina bianconera. Si resta sullo 0-0.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Aprile 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Mafia, Giorgia Meloni: “In Italia zone franche, invertire rotta è diktat”

13 Novembre 2023

Atp Brisbane, Arnaldi batte Klein in tre set e vola ai quarti di finale

3 Gennaio 2024

“Babbo Natale non esiste”, genitori infuriati contro dirigente scolastica

24 Dicembre 2023

Superlega, cosa succede dopo la sentenza? Ecco il progetto del torneo

21 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno