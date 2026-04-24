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Roma, terminato il rapporto con Ranieri: “Piena fiducia in Gasperini”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Aprile 2026
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(Adnkronos) – “L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi”. Così la Roma ha ufficializzato, con una nota, la fine del rapporto con l’ex tecnico Claudio Ranieri, in questi mesi senior advisor del club. “Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia”. 

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