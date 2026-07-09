Milan, infortunio ai Mondiali per Pulisic: sei settimane di stop, a rischio esordio in A

(Adnkronos) – Non arrivano buone notizie per Christian Pulisic e per il Milan al termine del Mondiale, dopo l’eliminazione degli Stati Uniti contro il Belgio agli ottavi di finale. L’esterno rossonero dovrà restare ai box per circa sei settimane, dopo aver rimediato un infortunio in seguito a un contrasto con Youri Tielemans. Pulisic potrebbe così saltare l’esordio stagionale contro il Torino, in Serie A.

Il fantasista americano ha subito abbandonato il campo e gli esami strumentali hanno evidenziato un edema osseo nella zona di giunzione tra tibia e perone. Il percorso di recupero prevede tre settimane di riposo assoluto, che coincideranno con le vacanze del giocatore, seguite da altre tre settimane di riatletizzazione. L’obiettivo del Milan è quello di riavere Pulisic a disposizione per l’esordio in campionato, in programma il 23 agosto contro il Torino, nella prima giornata della prossima Serie A.

Dell’importanza di Pulisic nel nuovo Milan ha parlato anche il tecnico rossonero

Ruben Amorim

, durante la conferenza stampa di preparazione: “E’ veramente un calciatore di grande grande talento. Si è fatto male ai Mondiali, bisognerà capire. Ma è perfetto per come è fatto il calcio in Italia, con le squadre che si difendono bene: può fare la differenza con la D maiuscola. Ho le idee chiare su come voglio vederlo giocare. Con il piede destro sul lato sinistro, ma anche sull’altro lato. Anche se lo voglio tra le linee, non con i piedi sulla linea. Per noi è molto importante”.

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