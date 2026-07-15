Inghilterra-Argentina, allerta massima: vietato ogni riferimento alle Malvinas

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Allerta massima per Inghilterra-Argentina. Oggi, mercoledì 15 luglio, la Nazionale dei Tre Leoni sfida l’Albiceleste nella semifinale dei Mondiali 2026, in quella che, per alcuni, è molto più di una partita. Sebbene il ct Lionel Scaloni abbia provato a gettare acqua sul fuoco, la sfida si è caricata di ricorsi storici e un forte significato politico, che richiama alla guerra delle Falkland, o Malvinas. Una ferita ancora aperta nei cuori argentini e che ha fatto alzare l’allerta sicurezza ad Atlanta.

Se i ricordi di campo vanno al 1986, quando Diego Maradona ‘beffò’ i Tre Leoni con l’iconica ‘Mano de Dios’ e il gol del secolo, ci sono infatti anche motivi politici dietro la rivalità. Nel 1982 Argentina e Inghilterra combatterono la guerra delle Isole Falkland, o Malvinas per gli argentini, una ferita ancora aperta nei cuori sudamericani, tanto da essere citate nell’ormai iconica canzone ‘La quarta stella’, colonna sonora dei Mondiali dell’Albiceleste creata dall’influencer Palmito: “Per le Malvinas, per Diego, per l’ultima di Leo”.

Proprio la carica storica che si porta dietro la sfida ha, come detto, ha innalzato l’allarme sicurezza al massimo, con la città di Atlanta che schiererà una fitta schiera di polizia anche a cavallo. Inglesi e argentini saranno divisi per evitare ogni punto di contatto ed entreranno da settori diversi dell’Atlanta Stadium, ma le misure preventive potrebbero andare oltre il semplice schieramento di forze di polizia.

Ai controlli all’ingresso dello stadio, come riferito dal Clarin, infatti potrebbero essere bloccate ogni bandiera o maglietta raffigurante le Malvinas: “Se lo interpreteranno come una provocazione, permetteranno l’ingresso alle persone, ma non agli oggetti con presunti messaggi politici”, hanno confermato fonti negli Stati Uniti al giornale argentino.

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