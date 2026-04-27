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Milan, frattura allo zigomo per Modric: dovrà operarsi (e rischia il Mondiale)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Non arrivano buone notizie dall’infermeria per il Milan, dopo il pareggio in campionato contro la Juventus. Gli esami strumentali effettuati oggi dal centrocampista rossonero Luka Modric hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore. Il quarantenne croato si è infortunato in uno scontro con il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli, durante il match di ieri sera, domenica 26 aprile, allo stadio San Siro. 

Per il croato, sarà corsa contro il tempo anche in vista del Mondiale di quest’estate tra Stati Uniti, Canada e Messico.  

 

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