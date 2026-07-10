Spagna, almeno 11 vittime in un grave incendio in Andalusia

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – E’ di 11 vittime accertate, otto feriti (quattro dei quali gravi) e almeno 19 dispersi, il bilancio di un grave incendio scoppiato vicino ad Almerìa, nel sud della Spagna, nella tarda serata di giovedì. Alcune vittime sono state ritrovate all’interno di veicoli, nella frazione di Bedar. Secondo quanto riferito dal presidente del governo regionale andaluso, Juan Manuel Moreno, il bilancio delle vittime potrebbe arrivare a 12, in attesa della conferma del ritrovamento di un altro corpo. L’incendio ha già bruciato oltre 3.150 ettari. Circa 200 vigili del fuoco, supportati da cinque autopompe, hanno cercato di arginare le fiamme. Antonio Sanz, responsabile regionale dei servizi di emergenza, ha definito le morti “una tragedia senza precedenti”. Il rogo sta mostrando un’evoluzione “sfavorevole” secondo le prime valutazioni che il comandante dell’Unità Militare di Emergenza (UME), il tenente generale Francisco Javier Marcos, ha fatto alla ministra della Difesa, Margarita Robles. Le autorità non hanno ancora confermato la causa dell’incendio ma secondo quanto riferito dai testimoni, potrebbe essere divampato in seguito alla caduta di un cavo elettrico, che avrebbe incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente nel bosco circostante. “Profonda tristezza e desolazione di fronte alle terribili conseguenze dell’incendio che sta colpendo la provincia di Almerìa”, ha scritto il premier spagnolo Pedro Sanchez in un post su X. “Desidero esprimere il mio cordoglio alle famiglie delle vittime dell’incendio boschivo di Los Gallardos” e “auguro una pronta guarigione ai feriti ed esprimo la mia solidarietà a tutti i cittadini colpiti”, ha concluso.

(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –