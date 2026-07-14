Michelle Hunziker: “Matrimonio con Giulio Berruti? Mai dire mai”

(Adnkronos) – Donna, personaggio televisivo e imprenditrice Michelle Hunziker si racconta tra amore, famiglia, carriera e futuro nel nuovo numero di ‘Vanity Fair Italia’. Dopo le emozioni del matrimonio della figlia Aurora, Michelle Hunziker apre le porte della sua vita privata a ‘Vanity Fair Italia’, ripercorre oltre trent’anni di carriera, racconta le esperienze, le relazioni e le trasformazioni che hanno contribuito a costruire la donna che è oggi.

Alla soglia dei cinquant’anni, vive una fase della vita in cui passato, presente e futuro convivono con armonia; un momento di piena consapevolezza, in cui esperienza e desideri trovano un nuovo equilibrio: “Oggi posso dire di essere in pace. E libera. Proprio come l’estate”.

Hunziker parla dell’amore, per la prima volta del rapporto con Giulio Berruti: “Con lui mi sento al sicuro. Ci dormo benissimo. Adesso qualcuno penserà: madonna, poteva dire mille altre cose. Però non sa quanto sia importante riuscire ad addormentarmi tra le braccia di un uomo per me, che ho bisogno del mio spazio, anche a letto. Significa che ci sto davvero bene e che non sono in uno stato di allerta. Oggi in un compagno cerco questo: la pace, la serenità, la complicità”.

Poi la conduttrice parla della maternità e delle relazioni, soffermandosi sulle persone che hanno lasciato un segno e sulla capacità di trasformare anche i momenti più complessi in consapevolezza e forza. Affronta anche capitoli delicati: il rapporto con il padre, il percorso di psicoterapia, la violenza psicologica subita, l’esperienza della setta che ha contribuito alla fine del matrimonio con Eros Ramazzotti e l’impegno al fianco di Giulia Bongiorno con ‘Doppia Difesa’, a sostegno delle vittime di violenza. Parla anche del tema della separazione e rivolge un messaggio alle coppie che attraversano questo momento: “Non usate mai i figli come mezzo di ricatto”. E sul matrimonio, dopo aver a lungo escluso l’idea di sposarsi nuovamente, aggiunge: “Mai dire mai”.

Accanto alla dimensione più intima, Michelle racconta il proprio percorso professionale: dagli inizi come modella ai grandi successi televisivi, fino ai progetti che la aspettano e che le piacerebbe esplorare, come tornare sul palco di Sanremo. Ripercorre le difficoltà incontrate in un mondo che, soprattutto negli anni ’90, faticava a riconoscere alle donne ironia, autorevolezza e spazio creativo, e rivendica la comicità come uno degli strumenti che le hanno permesso di costruire un percorso unico. Spazio anche al tema della salute e della longevità, un interesse che coltiva da anni e che oggi influenza anche il suo percorso imprenditoriale. Sul rapporto con l’ex marito Eros Ramazzotti continua: “Io e Eros ci siamo dovuti lasciare in un momento in cui ci amavamo terribilmente: spezzare un amore all’apice è la cosa peggiore che ti possa capitare. Eravamo giovani e impreparati a difenderlo. Il dolore è stato troppo grande, ecco perché non siamo tornati insieme. Però, ho capito che quell’uomo avrà sempre uno spazio nel mio cuore. E lo spazio si è evoluto, è diventato un amore senza possesso, un amore ancora più bello. È un percorso in cui credo, anche con Tomaso”.

Michelle infine parla del suo futuro professionale: “Sono ancora piena di sogni e di progetti. Mi piacerebbe fare un altro Sanremo. Quando ho affrontato il primo, a 30 anni appena compiuti, con Pippo Baudo, non ero pronta a quell’isterismo di massa, al Paese che si ferma. Ero così emozionata che, prima di salire sul palco, mi fecero uno shot di cortisone perché avevo perso completamente la voce e dovevo cantare ‘Adesso tu’ di Eros. La seconda volta con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino avevo superato i 40, ero più matura, avevo già messo a segno le mie priorità e l’ho vissuto con gioia. Adesso che sono passati altri dieci anni, Sanremo sarebbe la ciliegina sulla torta”.

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