Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Argentina, ancora accuse dall’Inghilterra: “Scelto arbitro preferito di Messi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sale la tensione in vista di Inghilterra-Argentina. Alla vigilia della semifinale dei Mondiali 2026, i media inglesi hanno rilanciato teorie complottistiche che vedrebbero l’Albiceleste favorita nella rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Questa volta nel mirino c’è l’arbitro designato per dirigere la partita, il marocchino naturalizzato americano Ismail Elfath. 

L’arbitro ha incrociato Messi in più occasioni visto che è di stanza nella Mls, il massimo campionato di calcio americano, dove il numero 10 argentino gioca con l’Inter Miami. I due si sono ‘conosciuti’ quindi in campo, e proprio per questo il Daily Mail ha definito Elfath come “l’arbitro preferito da Messi”, insinuando quindi che la scelta della Fifa, in questo caso di Pierluigi Collina, sia arrivata per favorire l’Argentina. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

cittadini di Pomezia

Latina, dopo i roghi l’ONA rinnova appello al Sindaco di Latina affinché garantisca maggiore attenzione ai cittadini

10 Luglio 2017

Lollobrigida, ‘bene Dop economy ma filiere possono crescere ancora, da vino a olio’ 

18 Dicembre 2023

Harry presto in Inghilterra, domani incontro tra Carlo e William “per decidere l’approccio”

30 Giugno 2026

Messico-Inghilterra, 2 rigori e un’espulsione: match di fuoco negli ottavi

6 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno