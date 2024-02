Meta al lavoro su Orion, occhiali super leggeri per la realtà aumentata

(Adnkronos) – Negli ultimi tempi, si moltiplicano le voci che vedono Meta, l'ex Facebook, impegnata nello sviluppo di una coppia di occhiali intelligenti in realtà aumentata (AR). E sembra che, finalmente, potremmo avere l'occasione di vederli in azione entro la fine dell'anno. Secondo quanto riportato da Business Insider, che cita fonti interne non nominate, l'azienda prevede di presentare un demo di questi occhiali AR, internamente denominati "Orion", in occasione dell'evento Meta Connect di quest'autunno. Gli occhiali rappresentano un prodotto distinto sia dai recenti Ray-Ban Meta Smart Glasses, che includono alcune funzionalità sperimentali legate all'audio AI multimodale e una fotocamera senza elementi visivi AR, sia dagli headset Meta Quest, usati prevalentemente per il gaming in VR e per un numero limitato di esperienze in realtà mista. La caratteristica che dovrebbe rendere gli Orion un vero dispositivo AR è la loro avanzata tecnologia visiva, sebbene i dettagli precisi siano ancora avvolti nel mistero. Il report sottolinea l'importanza di una demo di alta qualità, vista la forte pressione interna in tal senso, e menziona che alcuni insider dell'azienda stanno già sperimentando prototipi avanzati. Sembra però che gli Orion non siano ancora pronti per un lancio commerciale. Business Insider afferma che, anche se gli occhiali verranno mostrati al Meta Connect, non saranno disponibili al pubblico immediatamente, ma probabilmente ci sarà da attendere fino al 2027. Prima di allora, è probabile che vedremo la terza generazione degli smart glasses Ray-Ban. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)